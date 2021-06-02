Hatice Sarıibrahim Hanımefendi "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kutlama Programına Katıldı
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Hatice Sarıibrahim Hanımefendi "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kutlama Programına Katıldı

Hatice Sarıibrahim Hanımefendi 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Kutlama Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim Hanımefendi, "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Valimiz H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim Hanımefendi, "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde ilk defa bu yıl kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı, ilimizde de Halk Eğitimi Müdürlüğü organizasyonu ile hazırlanan bir dizi etkinliklerle başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Halk Eğitimi Müdür Vekili Derya Taşkınsu Pamuk'un yaptığı açılış konuşmalarının ardından, Halk Eğitimi Müdürlüğü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, gençlik spor kursları gösterisi, müzik dinletisi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı kurs etkinliklerinin slayt gösterisi ve el sanatları standlarının gezilmesi ile son buldu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün de telefon ile bağlanarak tüm usta öğretici, kursiyer ve katılımcıların Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı tebrik ettiği programa, Hatice Sarıibrahim Hanımefendinin yanı sıra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Halk Eğitimi Müdür Vekili Derya Taşkınsu Pamuk, Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Ramiz Vural'ın eşi Selda Vural, Halk Eğitimi Müdürlüğü usta öğreticileri ve kursiyerleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Hatice Sarıibrahim Hanımefendi "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kutlama Programına Katıldı - Haberler
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