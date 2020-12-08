Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!
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Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

08.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:07
Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

Merakla beklenen Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman?Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak Hatayspor-BB Erzurumspor müsabakası 9 Aralık günü oynanacak maç, seyircisiz olacak.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR TAKIMLARI İLK 11'LER!

Hatayspor

34 Akın Alkan

4 Soner Örnek

16 Mesut Çaytemel

55 Yusuf Abdioğlu

90 Strahil Venkov Popov

6 Kubilay Sönmez

8 Rayane Aabid

11 Gökhan Karadeniz

77 Hélder Jorge Leal Rodrigu

99 Caner Hüseyin Baş

9 Mirkan Aydın

Erzurumspor

13 Ibrahim Sehic

2 Aykut Demir

5 Hasan Hatipoğlu

7 Mehmet Murat Uçar

53 Mucahit Albayrak

4 Gabriel Antoine Obertan

14 İbrahim Akdaş

21 Jugurtha Hamroun

26 Ibrahim Sissoko

88 Osman Çelik

10 Mickaël Franck Poté

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