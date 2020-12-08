Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!
Merakla beklenen Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman?Hatayspor-BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk 11'leri!
HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak Hatayspor-BB Erzurumspor müsabakası 9 Aralık günü oynanacak maç, seyircisiz olacak.
HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR TAKIMLARI İLK 11'LER!
Hatayspor
34 Akın Alkan
4 Soner Örnek
16 Mesut Çaytemel
55 Yusuf Abdioğlu
90 Strahil Venkov Popov
6 Kubilay Sönmez
8 Rayane Aabid
11 Gökhan Karadeniz
77 Hélder Jorge Leal Rodrigu
99 Caner Hüseyin Baş
9 Mirkan Aydın
Erzurumspor
13 Ibrahim Sehic
2 Aykut Demir
5 Hasan Hatipoğlu
7 Mehmet Murat Uçar
53 Mucahit Albayrak
4 Gabriel Antoine Obertan
14 İbrahim Akdaş
21 Jugurtha Hamroun
26 Ibrahim Sissoko
88 Osman Çelik
10 Mickaël Franck Poté