Hatay Valisi Rahmi Doğan, esnaf temsilcilerini kabul etti - Haberler
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, esnaf temsilcilerini kabul etti

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay Valisi Rahmi Doğan, esnaf temsilcilerini kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz ve Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasrettin Bucak'ı kabul etti.

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz ve Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasrettin Bucak'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, Başkan Teksöz ve Bucak'la ildeki fırıncı esnafları ile ilgili konuları görüştü.

HESOB Başkanı Teksöz de kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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