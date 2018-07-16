Hatay Valisi Ata'ya Ziyaret

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ata, ziyarette yapılan seçimlerle tekrardan göreve seçilen Başkan Çinçin'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilin ve bölge ekonomisine yön veren kuruluşlardan biri olduğunu ifade eden Ata, bu yönüyle Hatay'a yapılan birçok ekonomik yatırıma öncülük ederek ilin ekonomisinin gelişmesi konusunda gösterdikleri gayretler dolayısıyla Başkan Çinçin ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

ATSO Başkanı Çinçin ise kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkürlerini ileterek, ilde ve bölgede yürütecekleri faaliyetlerin yanı sıra binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Hatay'ın tanıtımı ve tarihi mirasının korunması için mesai harcayacaklarını belirtti.