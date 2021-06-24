Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?
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Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?

Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?
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Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak yeni stat hizmete girdi. Peki, Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar? Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik?

Hatayspor'un yeni stadyumu hizmete açıldı. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Akdeniz ekibinin stadyumu sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?

HATAY STADYUMU KAPASİTESİ KAÇ, KAÇ KİŞİLİK?

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteye sahip.

Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?
Hatay Stadyumu

HATAY STADI MALİYETİ NE KADAR?

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız" ifadelerini kullandı.

YENİ HATAY STADYUMU NEREDE, HARİTADAKİ YERİ

Hatay Stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişilik? Yeni Hatay Stadyumu nerede, haritadaki yeri! Hatay Stadı maliyeti ne kadar?
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