HATAY NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdi NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdiHATAY'ın İskenderun ilçesinde 'nörofibromatozis' (NF) hastası İhsan Kıbrıs'ın (24) üç tekerlekli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş gerçekleştirdi.

NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 'nörofibromatozis' (NF) hastası İhsan Kıbrıs'ın (24) üç tekerlekli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş gerçekleştirdi.

Daha önce yunus ekipleri ve polis otosuyla gezinti isteği Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirilen NF hastası İhsan Kıbrıs'ın sosyal medya hesabında 'keşke benim de üç tekerlekli motorum olsaydı? diye paylaşım yapması, birçok hayırsever vatandaşın ilgisini çekti. İhsan Kıbrıs'ın isteğini yerine getirmek için birçok kişi harekete geçerken, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Emniyet Müdürlüğü olarak bu hayali gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirtilen üç tekerlekli akülü motosiklet, ay-yıldızlı kırmızı-beyaz balon ve bayrakla süslendi. Emniyetin bahçesinde akülü motosikleti inceleyen Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İhsan Kıbrıs'ın hayalini gerçekleştirecek akülü aracı evine götürdü.

Üç tekerlekli akülü motosikleti karşısında gören Kıbrıs, sevinçten adeta şoke oldu. Hayali yerine getirilen İhsan Kıbrıs, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e teşekkür etti. Tüm mahalle sakinlerinin de duygusal anlar yaşadığı üç tekerlekli motosikletin teslimatının ardından İhsan Kıbrıs, polisler ile birlikte mahallede tur attı.

Yaşanılanların hayal gibi geldiğini dile getiren Kıbrıs, çok mutlu olduğunu ifade ederek 'Beni bu günlerimde mutlu edenleri de Allah mutlu etsin' dedi.

Baba Kemal Kıbrıs ise bir babanın evladının sevincini görmesi dünyaya bedel olduğunu vurgulayarak 'Çok mutluyum. Bizlere bu sevinci yaşatan devletimize, emniyet müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA