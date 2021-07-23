Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
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Hatay Meclis Binası Hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Kültür Sanat

Hatay Meclis Binası Hizmete girdi Hatay Valiliği tarafından kamulaştırılan tarihi bina meclis kültür sanat merkezi olarak hizmete girdi Hatay'da valilik tarafından kamulaştırılarak restorasyonu yapılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde açılışı...

Hatay Meclis Binası Hizmete girdi

Hatay Valiliği tarafından kamulaştırılan tarihi bina meclis kültür sanat merkezi olarak hizmete girdi

HATAY - Hatay'da valilik tarafından kamulaştırılarak restorasyonu yapılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde açılışı yapılan Meclis kültür ve sanat merkezi hizmete girdi

2019 yılında Hatay Valiliği tarafından kamulaştırılarak yapılan restorasyonun ardından Meclis kültür sanat merkezi olarak hizmete girdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Devletinin ilk meclis toplantısının yapıldığı bu binanın özüne uygun olarak hizmet vereceğini ifade ederek, 82 yıl önce bugün bu salonda Hatay'ı temsilen bu meclise katılan yiğit insanlar, Hatay'ın ana vatana katılma kararını alındığını belirtti.

Binanın, Meclis toplandıktan sonra Türkiye'ye katılma kararını aldıktan sonra farklı amaçlar için kullanıldığını ifade eden Vali Doğan," göreve başladığımız ilk aylarda sayın milletvekillerimizle oturduk istişare ettik birlikte bir karar aldık artık bu binanın bu halinin Hatay'a yakışmadığını ve bunun bu halden kurtulması gerektiğine birlikte karar verdik ve bir adım attık.İlk önce kamulaştırmayla başladık sonra restorasyonla devam etti "dedi.

Vali doğan, "şu an içerisinde bulunduğumuz bu salon 450 kişilik bir salon özgün halinde restore edildi. Üst katta yine çocuklarımızın evlatlarımızın kullanabileceği 3 bin kitap barındıran bir kütüphane yaptık yine yan taraftaki müştemilatlarla birlikte, hayat alanı oluşturmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'a teşrif ettiğinde bu binaların açılışını da yapmıştı biz bugün burada ilk faaliyeti icra ederek bu binaların kullanımını halka açmış oluyoruz "dedi.

Daha sonra Hatay Valiliği tarafından Açılışı yapılan, Hatay meclis kültür sanat merkezinde" Kırk asırlık Türk yurdu esir kalamazdı" adlı oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi
Hatay Meclis Binası Hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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