Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Uras - Genel
 - Güncelleme:

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı Hatay'ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.

Erzin'e bağlı Kuyuluk, Kızlarçayı ve Başlamış Mahallelerinde daha yoğun olan karın kalınlığı yaklaşık 7-8 santimi buldu. Mahallelerin daha yukarı kesimlerinde ise karın kalınlığı 15-20 santimi buldu. 10 yıl aradan sonra kar yağması özellikle çocukları mutlu etti.

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

Hatay Erzin'e 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Uras - Genel

Kuyuluk, Erzin, Hatay, kar, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title