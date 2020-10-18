Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın
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Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın

18.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:37

Hatay'da bir hafta önce çıkan yangın 3 ilçeye sıçramış ve bölgede ciddi tahribat meydana getirmişti. Olayı PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlenirken, vatandaşların yangın bölgesine yakın bir alanda fark ettiği "Ne varsa yansın" yazısı dikkat çekti.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

Yapılan incelemelerde 300 hektarlık ormanın ve yerleşim alanlarında bulunan bazı yerlerin zarar gördüğü tespit edildi. Yangının ardından soruşturma başlatan polis ekipleri yangınla ilgili olarak E.K. ve H.D.'yi gözaltına aldı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

YANGINI PKK'YA BAĞLI 'ATEŞİN ÇOCUKLARI' ÜSTLENDİ

Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin çocukları inisiyatifi'nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret ettiği yangında mağdur olan vatandaşlar, terör örgütlerine tepki gösterdi.

Hatay yangınında dikkat çeken duvar yazısı: Ne varsa yansın

"NE VARSA YANSIN"

Bölgedeki yangın sonrası küle dönen ormanlardaki acı manzara ortaya çıkarken, Belen ilçesi sınırlarında yerleşim yerlerine uzak bir bölgede bulunan duvarda yazan yazı dikkat çekti. Vatandaşların fark ettiği "Ne varsa yansın" duvar yazısı, tepki çekti. Yazının hala duvarda olduğu görüldü. Yazının kim ya da kimler tarafından yazıldığı araştırılıyor.

Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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