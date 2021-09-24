Hatay'daki "Ters Ev" 6 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen "Ters Ev"i 6 ayda 50 bin ziyaretçi gezdi.

Altınözü Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli İrade Parkında 240 metrekare alana inşa edilen Ters Ev'in 6 ay önce ziyarete açıldığı anımsatıldı.

Evin fotoğraf tutkunları ve evlenecek çiftlerin dış çekim alanı haline geldiği belirtilen açıklamada, 50 bin vatandaşın ziyaret ettiği kaydedildi.