Hatay'daki 'Ters Ev' 6 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı - Haberler
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Hatay'daki "Ters Ev" 6 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'daki

Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen "Ters Ev"i 6 ayda 50 bin ziyaretçi gezdi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen "Ters Ev"i 6 ayda 50 bin ziyaretçi gezdi.

Altınözü Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli İrade Parkında 240 metrekare alana inşa edilen Ters Ev'in 6 ay önce ziyarete açıldığı anımsatıldı.

Evin fotoğraf tutkunları ve evlenecek çiftlerin dış çekim alanı haline geldiği belirtilen açıklamada, 50 bin vatandaşın ziyaret ettiği kaydedildi.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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