Hatay'daki terör saldırısının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen terör saldırının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısında bulunmuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi. Akıllara ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin yayımladığı İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı geldi. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

VİZE İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURUDURULMUŞTU

ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir" denilmişti. Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

"GÜVENİLİR RAPORLAR"A İŞARET EDİLMİŞTİ

Uyarıda "ABD'nin Türkiye Misyonu'na, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu başta olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar ulaştı" denildi.