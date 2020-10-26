Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
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Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi

26.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:48

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı. Olayın ardından ilk görüntüler geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Olay, İskenderun ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

Olayın ardından ilk görüntüler;

Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi

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Haber Yorumları (4)
ANNE: Teröre lanet olsun
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HALKTAN ZAAAR: abd nin 2 gün önce uyardığı patlama. .
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AHMET: Polis aracı fransız markası renault
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