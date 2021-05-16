Hatay'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
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Hatay'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kırsaldaki Sugediği Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Kıran hayvanları otlatırken kanadından yaralı, hareketsiz halde leylek buldu.

Yaralı leylek, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Elektrik direğine çarparak yaralandığı tahmin edilen leylek tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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