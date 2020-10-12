Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Ezgi Mola, "Hatay'daki yaralar onarılmaya mı çalışacak yoksa rant alanı mı olacak?" paylaşımından dolayı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı yoksa rant alanı mı olacak? 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek?" dedi.

TWITTER'DA LİNÇ EDİLDİ

Bu paylaşımından sonra binlerce kişinin tepkisini çeken Ezgi Mola, Twitter'da adeta linç edilip trend listesine girdi. Binlerce kişi, Ezgi Mola'nın bu paylaşımından sonra TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini izlemeyeceğini söyledi.

İşte Ezgi Mola için yapılan bazı paylaşımlar...