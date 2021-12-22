Uzun Çarşı esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, tarihi Uzun Çarşı'nın esnafı ve kundura işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Esnaf ve kundura işçileri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Uzun çarşı esnafı Cafer Sümer, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Esnaf Ahmet Gökçen de haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarını oyladı.

Kundura işçisi Zafer Selçuk, tercihini haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarından yana kullanırken, Mehmet Talaş da haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.