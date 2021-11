Hatay'da üzüm ve zeytinin tarihini yansıtan 76 eser ilk kez sergilendi

HATAY (DHA) - HATAY'da, kentin farklı noktalarında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, zeytin ve üzümün tarihini yansıtan 76 parça eser, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilendi.

Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri tarafından açıldı. Hatay'da çeşitli tarihlerde yapılan kazılarda, ortaya çıkan ve muhafaza altına alınan eserler, müzedeki yeni bölümde sergilenmeye başlandı. Eserler arasında 6 metrekarelik 'Bağ Bozumu Mozaiği'nin yanı sıra, yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri ile üzüm ve zeytininin tarihine ilişkin eserler, açılışın ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Müzenin her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırdığını belirten Doğan, şunları söyledi: "Depolarımızda 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eserler var. Bu eserleri arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu şu demek; bu eserlerin sergilenebilmesi için yine bu büyüklükte bir müzeye ihtiyacımız var. Bu konuyu vekillerimizle de istişare ettik. İskenderun tarafına da benzer bir arkeoloji müzesi açarak depolarımızdaki eserlerin orada sergilenmesini arzuluyoruz. Çünkü bu eserler sadece Antakya'dan değil Hatay'ın her tarafından, Altınözü'nden Hassa'ya, Erzin'den Yayladağı'na kadar her ilçeden çıkan eserler var. Dolayısıyla depolarımızdaki eserlerimizi de yine bu büyüklükte açacağımız bir müzede sergilemeyi arzuluyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."