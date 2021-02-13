Trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 1653 lira ceza
13.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:22
Hatay'da, otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 1653 lira ceza uygulandı.
Hatay'da, otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 1653 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone da kullanılan merkez Antakya ilçesindeki uygulamada, Kuzeytepe Mahallesi kavşağında sürücü S.F'nin otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Ekipler, durdurup 1653 lira ceza kestikleri sürücü S.F'nin ehliyetine de geçici süreyle el koydu.
Sürücünün, trafikte makas atarak ilerlemesi polis ekiplerinin drone kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz