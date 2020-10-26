Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışma sonrası patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hatay İskenderun'da patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu an ise bir vatandaşın telefonu ile kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir"