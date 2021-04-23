Hatay'da tartıştığı komşunu pompalı tüfekle öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti
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Hatay'da tartıştığı komşunu pompalı tüfekle öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

Hatay'da tartıştığı komşunu pompalı tüfekle öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti
Anadolu Ajansı / Şenol Urman - Haberler | Güncel

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren ve 2 kişiyi de yaralanan zanlı intihar etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren ve 2 kişiyi de yaralanan zanlı intihar etti.

İddiaya göre, Kürtül Mahallesi'nde yaşayan Hamza E, henüz belirlenemeyen nedenle komşularıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Hamza E, pompalı tüfekle 2 komşusunu ve olaya müdahale eden yengesini yaraladıktan sonra intihar etti.

Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komşulardan Kenan Toprak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ederken Hamza E'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman

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