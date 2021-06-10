Hatay'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi'nde, M.A. yönetimindeki 33 BYM 68 plakalı tanker ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ACJ 220 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer