Hatay'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi'nde, M.A. yönetimindeki 33 BYM 68 plakalı tanker ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ACJ 220 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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