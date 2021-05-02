Hatay'da, tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
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Hatay'da, tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Hatay'da, tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Arsuz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinasyonunda, Arsuz Belediyesi desteği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, sokak hayvanları için 40 farklı noktaya mama, yem ve su konuldu.

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) iş birliğinde Numune Evler Mahallesi Cevdet Çakmur Caddesine sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

YAKORDER gönüllüsü Duygu Karaer, jandarma ekiplerine yaptıkları çalışma dolayısıyla teşekkür ederek, herkesin özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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