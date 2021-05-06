Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
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Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme

Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

HATAY'da sürücüleri uygulama noktasında durduran trafik polisleri, araçları 'yaşam tüneli çadırı' içerisine alarak, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında video gösterimi yaptı.

HATAY'da sürücüleri uygulama noktasında durduran trafik polisleri, araçları 'yaşam tüneli çadırı' içerisine alarak, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında video gösterimi yaptı.

Trafik Haftası kapsamında Antakya'nın Ovakent Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, sürücüleri yola çıkmadan trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Durdurdukları sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan ekipler daha sonra araçları trafik kurallarını içeren video gösterimi için yaşam tüneli çadırına aldı. Araçlarıyla birlikte çadıra giren sürücülere, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkileri, cep telefonu kullanımındaki riskler ve aşırı hızın yol açabileceği tehlikeler ile ilgili video izlettirildi. Sürücülerden Cemil Alkın, projenin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Alkın, "Hızın nasıl kötü bir şey olduğunu, emniyet kemerinin nasıl hayat kurtaracağını anladık. Diğer sürücülere de emniyet kemerini mutlaka takmalarını, hız kurallarına dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.Sürücülerden Seyfettin Can da, bir kez daha trafik kurallarının önemli olduğunu anladığını ve tüm sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.


Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme
Hatay'da sürücülere, 'yaşam tüneli çadırı'nda videolu bilgilendirme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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