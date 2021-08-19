Hatay'da, Suriye'den kaçak getirildiği belirlenen 7 tabanca ve 48 sikke ele geçirildi
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Hatay'da, Suriye'den kaçak getirildiği belirlenen 7 tabanca ve 48 sikke ele geçirildi

Hatay'da, Suriye'den kaçak getirildiği belirlenen 7 tabanca ve 48 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda 7 tabanca ve 48 sikke getirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda 7 tabanca ve 48 sikke getirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi kırsalında A.Ç'nin Suriye'den Türkiye'ye silah getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otomobiliyle seyir halindeki şüpheliyi takibe aldı.

Reyhanlı ilçesinde durdurulan otomobilde, 7 tabanca ve 13 şarjör ile 48 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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