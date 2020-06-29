Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler; Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ayinde vatandaşlar maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak dua edip, mum yaktı ve dilekte bulundu.

Kaynak: DHA