Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
29.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:27
HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler; Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ayinde vatandaşlar maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak dua edip, mum yaktı ve dilekte bulundu.
Kaynak: DHA