Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus bayramı kutlamaları başladı

HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi. Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde Hristiyanlar dualar ederek, mum yakıp, dilekte bulundu. Kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ile son bulan ayin sırasında Hatay Emniyet Müdürlüğü, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA