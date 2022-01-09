Hatay'da soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın Erzin ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.
ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen iki itfaiye eri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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