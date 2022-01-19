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Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, okul servisi minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, okul servisi minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Dörtyol'a bağlı Numuneevler Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında, saat 12.30 sıralarında, okul servisinde yangın başladı. Okullar tatil olduğu için öğrenci taşınmayan minibüsün motor kısmı, seyir halinde alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, minibüsü terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alıp, söndürdü.


Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Hatay'da seyir halindeki okul servisi yandı

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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