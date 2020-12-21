Hatay'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Hatay'ın Hassa ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zekeriya Demirel idaresindeki 07 KDL 74 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Dervişpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş