HATAY'DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 4 GÖZALTI
HATAY'ın Antakya ve Defne ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
HATAY'ın Antakya ve Defne ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan Kuzeytepe, Maşuklu, Gümüşgöze ile Bahçeköy mahallerinde 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 260 litre sahte içki, 2,5 litre içki aroması ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda İ.G., M.G., M.A. ve H.K. gözaltına alındı.