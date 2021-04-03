Hatay'da panelvan ile çarpışan otomobillin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'ın Hassa ilçesinde panelvan ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde panelvan ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hassa-Gaziantep kara yoluda Ö.F.A. yönetimindeki 55 ADJ 773 plakalı otomobil ile B.A. kontrolündeki 46 ABY 269 plakalı panelvan çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş