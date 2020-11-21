Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

21.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:36
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ç.K. yönetimindeki 31 SU 723 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi'nde Hasibe Tunç'a (81) çarptı.

Kazada ağır yaralanan kadın, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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