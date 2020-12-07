Hatay'da otomobilden uyuşturucu çıktı
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Hatay'da otomobilden uyuşturucu çıktı

07.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:40
Hatay'da otomobilden uyuşturucu çıktı

Antakya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Antakya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada 2 kilo 125 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve Y.T. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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