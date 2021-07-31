Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor.

Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangınını söndürme çalışmalarına, mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Neyişçi: Tarım arazilerini yangından kurtarmak, koruyucu şeritlerle mümkün
Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Neyişçi: Tarım arazilerini yangından kurtarmak, koruyucu şeritlerle mümkün
Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor
Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Diego Muslera Can Bartu Burak Elmas Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 10:33:22. #1.14#

title