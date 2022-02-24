Hatay'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
AA, Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Fatikli Mahallesi Cavit Alkan Caddesi'nde park halindeki 31 SC 151 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.