Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı.

Vakıflı Meryem Ana Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu ve dua edildi.

Ayin sonunda bağ bozumunu yapan çiftçiler, üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve tüm yılın bereketi için dua okudu.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ayinde katılımcılara kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı "hirisi" yemeği ile üzüm ikram edildi.

Hatay Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, gazetecilere, bayramın dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bayram şenliklerini yapamadıklarını belirten Çapar, "İnşallah seneye o şenlikli, sağlıklı günlerimize geri döneceğiz. Hep beraber burada halaylarımızı çekeceğiz. Üzümlerimizi kutsayacağız. Hirisimizden hep birlikte yiyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş