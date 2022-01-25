Hatay'da kar biriken fabrikanın çatısı çöktü

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar nedeniyle zeytinyağı fabrikasının çatısı çöktü.

Girne Mahallesi'nde Hasan Köstü'ye ait zeytinyağı fabrikasının çatısı biriken kara dayanamayarak göçtü.

Çökme sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Yukarıbucak Mahallesi'ndeki bir evin çatısında da kar nedeniyle çökme yaşandı.

Karın etkili olduğu Hassa ilçesi ile kırsal mahallelerde belediye ekiplerinin, ana ve bağlantı yollarında kar küreme çalışmaları devam ediyor.