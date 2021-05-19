Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da izolasyon malzemesi satılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da izolasyon malzemesi satılan bir iş yerinde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Haraparası Mahallesi'nde izolasyon satışı yapan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dakikalar içerisinde iş yerinin her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahele ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangında yaralanan kişi olmazken maddi hasar meydana geldi. yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Antonio Guterres
Magazin Alişan Feyza Aktan Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Hakan Arslan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 12:11:13. #1.11#

title