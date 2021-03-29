Hatay'da inşaat iskelesi çöktü 2 işçi yaralandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatın dış cephesinde boya yapan 2 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatın dış cephesinde boya yapan 2 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Numune Evler Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephe boyamasında kullanılan iskele çöktü. İskelede bulunan 2 boyacı yere düşerek iskelenin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, işçileri ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI