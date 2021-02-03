Hatay'da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı
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Hatay'da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

03.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:28
Hatay'da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, içerisinde tek kurşun bulunan silahı ateşledi. Beyin kısmından giren kurşun, beynin diğer tarafından çıkarken şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde meydana geldi. Ü.C., arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.

AMELİYATA ALINDI

İddiaya göre silahı eline alan Ü.C., içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü.C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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