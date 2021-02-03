Hatay'da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, içerisinde tek kurşun bulunan silahı ateşledi. Beyin kısmından giren kurşun, beynin diğer tarafından çıkarken şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.