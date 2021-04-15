Hatay'da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 5 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 5 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koyunoğlu Mahallesi'nde bazı kişilere ait bahçe malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli olarak tespit edilen N.S.B'nin ev ve aracında arama yapan ekipler, sulama hortumu, çok sayıda profil boru, demir saç ve tarım aletleri ile 3 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli N.S.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:57:17. #1.15#

title