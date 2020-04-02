Hatay'da havaya ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, havaya ateş ettiği sırada bir kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı yakalanırken, olayda kullandığı ileri sürülen silah ise toprağa gömülü halde bulundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, havaya ateş ettiği sırada bir kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı yakalanırken, olayda kullandığı ileri sürülen silah ise toprağa gömülü halde bulundu.

Polis ekipleri, Kuzeytepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonun yakınlarında İ.K'nın havaya ateş edilmesi sonucu gelen mermiyle yaralandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri S.İ'yi Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına alındı.

Şüpheli zanlı emniyetteki ifadesinde olay sırasında telefonla konuştuğunu ve çok sinirlendiğini bunun üzerine belindeki silahla havaya ateş ettiğini itiraf etti.

S.İ'nin olay anında kullandığı silahı ise Kuzeytepe Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gömdüğünü belirtmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, dedektör yardımıyla 4 saat süren aramada, olayda kullanılan silah, ona ait şarjör ve 11 adet fişeği toprağa gömülü vaziyette buldu.

S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayda yaralanan İ.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA