Hatay'da Hanuka Bayramı Kutlandı

Hatay'da Musevi cemaatinin dini bayramı olan Hanuka (Işık) Bayramı kutlandı.

İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka Bayramı, Antakya'da bulunan Musevi Havrası'nda kutlandı. Gerçekleştirilen programda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, dinlerin zaten insanların huzuru, mutluluğu ve yaşamı için gönderildiğini belirterek, "Musevi kardeşlerimizin Hanuka Bayramı'nı kutluyorum. Benim için de ilk defa burada katılmış olmak ve yeni bir tecrübe açısından kıymetli bir durum. Biz tabii yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan farklı renklerin oluştuğu insanlarız. Dinlere baktığımızda da dinlerin gelişimi zaten insanların huzuru, mutluluğu ve yaşamı için gönderilmiştir. Musevi kardeşlerimiz de bu topraklarda yüzyıllardır diğer dinlerden olan kardeşleriyle birlikte huzur içerisinde, refah içerisinde yaşamışlardır. Bundan sonra da bu topraklarda yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Tabii amaç belli, hedef belli, insanımızın mutluluğu. Aynı toplum içerisinde kardeşlik duygusuyla ilelebet yaşayabilmek için hoşgörü çok önemli. Bu topraklar hoşgörünün zengin olduğu topraklar" dedi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise, Hanuka Bayramı'nın Hatay'da kutlanmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirerek, "Biz 2 bin 500 yıl önce bu topraklarda bizi kadere mahkum etmek isteyenler ve kendi kaderlerini bize dayatmaya çalışanlara karşı biz yalnızca Yaradan'ın bize vadetmiş olduğu özgürlüğün içinde yaşamayı tercih ettik" dedi.

Konuşmaların ardından bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı. - HATAY