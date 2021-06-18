Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda organizatör olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda organizatör olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Karbeyaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Erbaşı Mahallesi'ndeki arazi kırsalında göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda içinde organizatör olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.Ş ve V.M'nin de olduğu 17 kişiyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ile V.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 15 kişi ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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