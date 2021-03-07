Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti
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Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti

07.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:34
Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'denki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İ.E. ve İ.E'nin cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne N.E. (25) ve oğlu R.E. (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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