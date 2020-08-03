Hatay'da eşine şiddet uyguladığı öne sürülen kişi tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
03.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:56
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kurban Bayramı öncesi eşi H.B'ye şiddet uygulandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan H.B. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA