Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler
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Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sıtkı Sezer (70) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kurtmezrası Mahallesi mevkisinde devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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