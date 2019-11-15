Hatay'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor
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Hatay'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

15.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 01:00
Hatay'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor

'ın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

eteklerindeki Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangında, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA
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