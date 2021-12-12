Hatay'da "Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğum gününde düzenlenen "Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı.

Kaymakamlık, belediye, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun katkılarıyla 19 Aralık'a kadar sürecek etkinliğin açılışı, Cemil Meriç Kültür Evi'nde yapıldı.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programda, Cemil Meriç'in doğum gününde gerçekleştirilen etkinliğin önemini anlattı.

Etkinlikle, Cemil Meriç'in yolundan yürüyebilmeyi ve onu anlayabilmeyi amaçladıklarını aktaran Öztürk, "Bugünün önemli yanı üstat Cemil Meriç'in düşünce ve eserlerini gelecek kuşaklara aktararak hemşehrilik görevini yerine getirebilmektir. Bütün hayatını ve zamanını öğrenmek ve öğretmeye adayan, bilgelik ışığını bulmak uğruna kendi ışığını kaybetmiş olmasına rağmen yılmayan Cemil Meriç, düşünce semamızda kendisini biricik kılmıştır." diye konuştu.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da ilçede doğan Cemil Meriç'in geride eşsiz eserler bıraktığını belirterek, "Cemil Meriç coğrafyamızı temsil eden dünya çapında bir isimdir. O Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasıdır ve her iki medeniyeti de buluşturan anlayışın temsilcisidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sanat günleri kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Reyhanlı Belediyesi önünde kurulan çadırda söyleşi ve imza günlerinin de gerçekleştirileceği organizasyon, 19 Aralık'a kadar sürecek.