Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı
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Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce gastronomi kentleri ağına dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden Oruk, bu sene tam kapanmanın gölgesinde evlerde yapılarak bayrama kadar hazır hale getiriliyor.

Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce gastronomi kentleri ağına dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden Oruk, bu sene tam kapanmanın gölgesinde evlerde yapılarak bayrama kadar hazır hale getiriliyor.

Hatay'da geleneksel hale gelmiş, hem ramazanda hem de bayramda çokça tercih edilen, yörede Oruk diye tabir edilen içli köfte, bulgur, et, ceviz, soğan, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor.

Ramazanda ve bayram öncesinde bolca yapılan Oruk, bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. İftar ve sahurda tüketilebilmenin yanı sıra bayram sofralarına da lezzet katan Oruk, hem protein hem karbonhidrat içermesiyle tok tutma özelliğiyle de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Bayram öncesi kapanma nedeniyle Oruğunu evde yapan Fatma Alkan, "Bayramların olmazsa olmazı Oruk yani içli köfteyi, içine kıyma doldurarak yapıyoruz. Dışarıda herkes içli köfte dese de bizim yöre de Oruk deniliyor. Çocuklarımız da çok seviyor" dedi.

Çocukluğundan beri yöresel yemekle iç içe olduğunu belirten Alkan, "Çocukluğumdan beri annemden öğrendiğim yöresel yemeklerimiz arasında yer alan Oruk olmazsa olmaz. Biz de bu sene kapanmadan dolayı evlerde yapıyoruz. Bayramda nereye giderseniz gidin Oruk'la karşılaşırsınız" açıklamalarında bulundu

Talep çok fazla

Sadece şehir içinden değil, şehir dışından da Oruğa çok fazla talep olduğunu belirten Alkan, aynı zamanda yaptığı Orukları sattığını belirterek, "Oruğa müthiş bir ilgi var. Genelde otobüslerden şehir dışına da yolluyorum. Elimden geldiğince bayramda kimseyi Oruksuz bırakmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı
Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı
Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı
Hatay'da bayram öncesi evlerde 'Oruk' yapımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

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