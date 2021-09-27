Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.
HATAY (AA) - Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, traktör ve tırmıklarla sahili ve denizi kaplayan sümbülleri toplamayı sürdürüyor.
Denizden ve sahilden toplanan su sümbülleri çöp poşetlerine doldurularak boş bir alana naklediliyor.
Hatay'da 4 gün önce sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e sürüklenen su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahili kaplamıştı.
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri