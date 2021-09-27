Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.

HATAY (AA) - Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, traktör ve tırmıklarla sahili ve denizi kaplayan sümbülleri toplamayı sürdürüyor.

Denizden ve sahilden toplanan su sümbülleri çöp poşetlerine doldurularak boş bir alana naklediliyor.

Hatay'da 4 gün önce sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e sürüklenen su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahili kaplamıştı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:26:40. #1.17#